Diálogos Amadianos no Rio Vermelho

Coordenada por Maria João Amado, a Mesa Diálogos Amadianos está programada para o dia 23 de setembro, sem ser neste sábado, o outro, às 16h30 na Casa do Rio Vermelho, na Rua Alagoinhas.

A atividade integra a Primavera dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), como mais uma tentativa de persuadir as pessoas a visitar nossos tesouros de joias culturais preciosas, como a Bahia é farta.

Para dialogar sobre Jorge Amado, Maria João convidou a pesquisadora Aline Brito e o pesquisador, escritor e articulista de A TARDE Gildeci de Oliveira Leite, ambos da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

– Será uma tarde propícia para falar de orixás e afro-brasilidade na obra do obá de Xangô e filho de Oxóssi – afirma o professor doutor Gildeci, associado do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), entre outros laureis.

As inscrições gratuitas podem ser solicitadas pelo 71 996291036: os ouvintes terão direito a certificado de participação, ao saberem um pouco mais a respeito da cultura afro-brasileira na obra do escritor grapiúna.

Na oportunidade, serão discutidos aspectos do livro “Identidade e resistência afro-brasileira na obra de Jorge Amado” de Aline Nascimento e de outras obras importantes para tornar perene o legado amadiano.

Também estará em debate o conteúdo de “Jorge Amado, da ancestralidade à representação dos orixás”, entre outras produções de Gildeci Leite, organizador do Webinário Estudos Amadianos.

Personagens negros como Pedro Archanjo, Balduíno e representações da mitologia afro-brasileira a exemplo do Oxum, Iansã e Oxalá presentes nos textos do romancista serão interpretadas e colocadas em discussão.

Turismo em debate

Salvador reúne hoje, às 18 horas, agentes e operadores de turismo da Bahia e de outros estados para intercâmbio de conhecimento visando dialogar sobre métodos de conquistar clientes para a alta estação. Os profissionais vão participar de grupos de trabalho, além de um talk show com objetivo de incentivar o turismo interno. O encontro, que tenta atrair visitantes para a terra da garoa, é promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, dentro do projeto “Experiência Brasil: meu destino é São Paulo”, e será realizado no Bistrot Trapiche Adega, no Comércio, com o apoio da ABAV-Bahia.

POUCAS & BOAS

A 10ª Edição da Operação Safra será lançada hoje, a partir das 9h30, na sede da Base Avançada (Bavan) do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), em Barreiras. A iniciativa do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, tem apoio da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba). Com duração de seis meses, a operação conta com reforço no efetivo policial no período de maior circulação de caminhões, carretas e veículos de menor porte nas estradas rurais de 11 municípios.

A cerimônia de transmissão de cargo para a nova reitora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Georgina Gonçalves dos Santos, e do vice-reitor, Fábio Josué dos Santos, movimenta hoje o auditório da Biblioteca Central da universidade em Cruz das Almas. Com início às 14h, o evento contará com autoridades e representantes da comunidade acadêmica. A solenidade será aberta pela cantora Sued Nunes com uma performance artística. Mais conhecida como Gina Gonçalves, ela foi o nome mais votado pelo Conselho Universitário para o quadriênio 2023 a 2027, em reunião realizada no dia 18 de maio deste ano.

Em Valença começa hoje o Mutirão de Limpeza da praia de Guaibim, onde manchas de óleo em diversos tamanhos e em grande quantidade apareceram ontem pela manhã. O movimento é coordenado pela Secretaria municipal de Meio Ambiente e Infraestrutura e conta com diversos apoios. Com início às 8h, o mutirão deve permanecer ativo até a total limpeza da praia de acordo com os organizadores.