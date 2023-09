Salvador tem a oportunidade de instituir um Dia de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com a abertura de consulta popular, preenchendo-se o formulário disponível no endereço eletrônico bit.ly/DiaCombateTraficoPessoas.

A iniciativa da Câmara Municipal visa ampliar as defesas dos escravizados contemporâneos, aqueles migrantes em busca de ordenados e prestação de serviços ofertados por estrangeiros como armadilhas.

O pressuposto é de o crime de racismo não ser praticado exclusivamente por vinículas das serras gaúchas, mesmo porque as famílias de proprietários vieram das terras onde mais se trafica, ainda nos dias atuais, especialmente jovens atraídas pelos euros.

A topografia corporal apreciada mundialmente, associada à percepção estética dos predadores, vem atraindo mulheres e meninas como principais vítimas pois em vez de algum serviço conforme convencionado, elas terminam trabalhando duro em batentes clandestinos voltados para o prazer erótico.

O tráfico de pessoas foi proposto como tema emergencial pelo mandato da vereadora Marta Rodrigues, organizadora do abaixo-assinado virtual para transformar todo dia 30 de julho em dia combate ao tráfico de pessoas.

Propostas de tipo similar vêm sendo desenvolvidas e eventualmente caem no esquecimento, tendo como marco o ano de 2003 quando foi instituído sistema de ligação telefônica para denúncias e atendimento a pedidos de socorro.

Embora seja um avanço, a data, estabelecida no Brasil, pela Lei 13.344/2006, deve ser acompanhada do efeito de políticas públicas voltadas para a orientação de quem parte em busca de um sonho e encontra o pior pesadelo.

Capacitação para migrantes

A capacitação para o mercado de trabalho, condição necessária para a subsistência de não-proprietários ou assalariados, chegou para os migrantes, com a oferta do primeiro curso de atendente de farmácia. Junto ao aprendizado da língua portuguesa, os cursos vão aumentar as chances de um convívio pleno para quem chega ao País. A capacitação do atendente de farmácia é uma oportunidade oferecida pela Ufba, por meio do Núcleo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados (Namir), em atuação do Balcão Solidário fundado este ano. O Balcão Solidário fica no Largo Dois de Julho, no casarão do Centro de Estudos Afro-orientais (Ceao).