Entregador precisa de políticas públicas | A TARDE

Depois da campanha de distribuição de adesivos com mensagens de apelo à proteção de entregadores, em 2023, a equipe de pesquisadores EpisSAT da Universidade Federal da Bahia definiu as próximas metas.



Este ano, a proposta do time, tendo à frente a professora doutora Rita Fernandes, da Faculdade de Medicina, é a de ampliar a articulação visando produzir políticas públicas e soluções viáveis para o trânsito.



Para alcançar o objetivo, continua a tática de entrelaçar vários órgãos públicos e da sociedade civil envolvidos no contexto tendo como pressuposto a união da cidadania, a fim de reduzir óbitos e ferimentos nesta valorosa categoria de trabalhadores.



Embora estejam cumprindo tarefas e atendendo demandas, em posição vertical subalterna, os entregadores se autoproclamam “empreendedores”, deixando-se persuadir por suposta vantagem de autonomia do horário de trabalho.



"O discurso sedutor das plataformas de entrega de mercadorias vem convencendo parte dos entregadores, mas a condição insegura e insalubre é a de um ambiente de trabalho no qual são perdidos todos os direitos conquistados pelos trabalhadores há décadas", afirma a doutoranda Janaína Siqueira, orientanda da coordenadora Rita.

O nome “microempreendedor” não tem correspondência com o fenômeno verificado nos aspectos do serviço de entregas, pois atendem mais ao perfil de um operário de baixa remuneração e submetido a condições aviltantes, bem distantes do estatuto de “empresário” ou “proprietário de meios de produção”.

Embora o “canto da sereia” tenha lançado seu feitiço em fração considerável dos entregadores, o movimento de resistência à superexploração tecnológica não está parado e já há trabalhadores organizados em rede.

TJ define datas importantes



O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) anunciou a data das Semanas de Sentenças e Baixas (SSB). A previsão que as atividades ocorram entre 17 e 21 de junho, e de 16 a 20 de setembro. Também foi definido pelo que a Semana de Saneamento de Dados ocorrerá nos dias 13 a 17 de maio; e as Semanas Estaduais de Conciliação estão previstas para 10 a 14 de junho, 28 de outubro e 01 de novembro. O secretário de Planejamento e Orçamento, Pedro Lúcio Silva Vivas, ressaltou a importância do planejamento, destacando que “antecipar as datas dos eventos anuais possibilita que magistrados e servidores organizem suas agendas de maneira eficiente”.

Calorão aquece mercado de botox

O calor excessivo indicando novo recorde de alta temperatura neste verão pode também aquecer os bons negócios envolvendo aplicação da “toxina botulínica”, mais conhecida como “botox”.

O tratamento vem sendo recomendado para conter enxaquecas crônicas, com maior incidência comprovada quando se sente o desconforto térmico do chamado “calorão”.



Embora tenha criado fama por força de seus efeitos, na busca de um perfil corpóreo associado à sensação de beleza, o botox é indicado pelos médicos especialistas por meio de injeções.



"A toxina botulínica bloqueia a mensagem de dor nas terminações nervosas do nervo trigêmeo, reduzindo a frequência e a gravidade das crises de enxaqueca crônica", explica a médica neurologista Roberta Kauark.



De acordo com a doutora Roberta Kauark, uma das mais atuantes no mercado, os pontos de aplicação de botox estão associados a estas terminações nervosas levando ao relaxamento dos músculos antes impossível.



Mas nem só de botox, consiste o tratamento, pois é preciso prevenir crises com uma rotina regular de sono, além de evitar alimentos e bebidas potencialmente geradoras de desequilíbrios, como as alcoólicas e “energizantes”.



Outros bons conselhos da médica para evitar o mal-estar proveniente do calor demasiado é a prática regular de atividades físicas, mesmo moderadas, evitar discórdias, beber água e abster-se de luz intensa e barulho, quando possível, numa Salvador festeira ao extremo.



No caso específico da dor de cabeça gerada pela enxaqueca, a maior incidência é a de mulheres enfermas entre 30 milhões de pessoas no Brasil, acometidas do mal de liberar neurotransmissores e outras moléculas associadas à dor.