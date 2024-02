Futemesa baiano define calendário | A TARDE

O calendário 2024 do futebol de mesa da Bahia começa com o impulso de uma competição com todos os campeões dos torneios organizados pela Federação Bahiana e pela Confederação Brasileira no ano passado. Trata-se da Copa Jomar Moura, homenagem a um dos principais botonistas baianos, vítima de mal súbito, em plena disputa de uma partida, pelo campeonato de 2006. Desde então, a memória de Jomar Moura é cultuada pelos colegas da época de suas brilhantes exibições, seguidos pelos contemporâneos, em uma mostra da capacidade humana de admirar quem deixa bons exemplos como legado.

A competição, também conhecida por Supercopa dos Campeões, está programada para os dias 24 e 25 de fevereiro em Alagoinhas, um dos principais polos do esporte reconhecido oficialmente pelo governo federal. A diretoria da Federação Bahiana já divulgou todo o planejamento até o mês de dezembro, totalizando 25 disputas, incluindo as previstas para municípios fora da Bahia, como Natal, no Rio Grande do Norte, e a gaúcha Caxias do Sul. Neste município do Rio Grande do Sul, a mais de 3 mil quilômetros, o futebol de mesa da Bahia defenderá sua liderança no país, enfrentando os melhores de outros estados, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Planejamento – Sediada fisicamente na rua Boa Vista de Brotas, número 50, a federação reflete sua capacidade de planejamento no bem-cuidado endereço fbfm.com.br, no qual se pode acessar vídeos de jogos ao vivo e no acervo. Estão filiados os clubes Independente, Ilheense, Botafogo de Santo Amaro, Feirense, Territórios do Sertão do São Francisco, Sanfranciscana, Serrinha, Salvador, Galícia, Cosme de Farias, Lapinha e Liberdade.

“Que esse nosso último dia de Carnaval seja marcado pela alegria, paz, respeito. (...) Querem uma sugestão? No próximo ano tragam rosas para dar a todas as mulheres que estão aqui”

Tony Salles, cantor, ao comandar ontem o bloco As Muquiranas no Circuito Osmar (Campo Grande), quando disse ser a favor da proibição, no Carnaval, das pistolas de água usadas tradicionalmente pelo bloco.

Novos talentos

O primeiro polo da Escola de Talentos de Itabuna vai funcionar no Centro de Cultura Adonias Filho, enquanto os demais locais que vão abrigar seus cursos e oficinas ainda estão em fase de organização. A iniciativa é coordenada pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (Ficc), com recursos do fundo de cultura, e o primeiro momento vai oferecer aulas de diversos instrumentos musicais, teatro e dança.

O projeto é voltado para pessoas de todas as idades e focado na descoberta de novos talentos, no reconhecimento artístico e na transformação pessoal através da inclusão social pela arte-educação.

Poucas & Boas

Em Conde, na Costa dos Coqueiros, a programação de Carnaval só termina hoje, com o tradicional Bloco Mela Mela, no distrito de Sítio. No município, famoso pela praias paradisíacas, os festejos tiveram início dia 8 de fevereiro com o Grito da Madrugada e, além dos eventos no Sítio e na sede, também na Barra do Itariri, em Cangurito, Cobó e Altamira foram realizadas festas com organização da secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

O Arrastão Cultural com o Bloco Afro Bankoma terá início às 16h de hoje, com concentração no final de linha da Queira Deus até a praça da Matriz, no Centro de Lauro de Freitas. O evento encerra a programação de seis dias do Lauro Folia 2024, que desde o dia 9 de fevereiro movimenta diversas localidades, atraindo moradores e visitantes. Os festejos de Momo são realizados pela Associação Carnavalesca local em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

Com o tema ‘Fraternidade e Amizade Social’, a campanha da Fraternidade 2024 será lançada hoje na catedral metropolitana de Feira de Santana, com missas às 7h e 19h. Coordenada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), este ano a campanha completa 60 anos de mobilização e tem por lema ‘Vós sois todos irmãos e irmãs’. A campanha, que prossegue durante todo o período da quaresma, visa estimular as reflexões sobre a importância do respeito mútuo, da colaboração e caridade entre as pessoas.