Mercado imobiliário tem encontro anual | A TARDE

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) dá a largada neste domingo, 10, para a edição número 33 do encontro anual de um dos setores mais atuantes da economia do país. A programação está prevista para Trancoso, em Porto Seguro, no Extremo-Sul do estado, fechando o calendário 2024 da associação, em forma de debates, confraternização e projeção do cenário para o Brasil e o mundo no Ano Novo.

"Os participantes viverão experiências de negócios e de vida. A presença massiva das mais importantes empresas do mercado imobiliário baiano amplia nossa união e a força, unidos cada vez mais", afirma o presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha.

Para palestrar, a Ademi convocou dois dos maiores especialistas econômicos e uma outra não menos conhecedora do mundo das finanças: André Lahoz Mendonça de Barros e Fernando Schüler, bem acompanhados da cientista política e secretária da Fazenda de Salvador, Giovanna Victer.

André tem um pé – ou os dois – no jornalismo, ao escrever para a revista Exame, alcançando o posto de diretor de redação, acrescentando ao currículo de “newspaperman” internacional a sucursal da Folha de S. Paulo em Paris. É especializado em jornalismo econômico.

"A perspectiva é de consolidação de avanços importantes na economia do país. Teremos a redução da taxa de juros para patamares mais aceitáveis, uma variável vital para todos os cantos. Não esperamos uma taxa de crescimento expressiva, mas responderemos à redução dos juros de forma mais interessante", antecipou.

Já a secretária da Fazenda de Salvador, Giovanna Victer, mestra em Políticas Sociais e Planejamento para Países em Desenvolvimento, vai falar sobre reforma tributária.

“As coisas não são automáticas. Nos oito anos de governo do presidente Lula, tivemos superávit primário de 2%. A economia cresceu 4%. Não é verdade que o déficit faz [a economia] crescer" Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Simpósio sobre a AIDS



Dentro da campanha de coloração mensal, com o objetivo de prevenir e tratar enfermidades, o Dezembro Vermelho é o destaque na programação da Fundação Estatal Saúde da Família (Fesf). Vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), a Fesf iniciou uma série de atividades com a realização de um simpósio voltado para trabalhadoras e trabalhadores sobre as doenças da intimidade sexual, entre elas as chamadas “sexualmente transmissíveis”, como a causada pelo HIV (Aids). Ao longo de seu primeiro ano de funcionamento, a Fesf forneceu medicamentos para 37 pacientes, entre gestantes, puérperas e recém-nascidos.

POUCAS & BOAS

A tradicional festa da 'Visitação da imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré', em Lauro de Freitas, será encerrada hoje (10), com a Caminhada da Paz, que sai às 5h da comunidade de Portão, até a comunidade Bom Pastor, em Vida Nova, onde acontece uma Missa para concluir a programação aberta no início do mês. As festividades mobilizaram religiosos locais e comunidades vizinhas, com organização da Igreja Católica e apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Ainda em Lauro de Freitas a Orquestra Sinfônica Neojibá local fará uma apresentação a partir das 15h de hoje (10) para finalizar o Projeto Econoel 2023, que movimenta o Parque Ecológico, em Vilas do Atlântico desde sexta-feira (08). A iniciativa visa intervenções artísticas com materiais recicláveis no local por parte de alunos da rede municipal de ensino. A coordenação é da secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos (Semarh) com parceria da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A direção da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) assinou durante a semana um convênio com o Instituto Superior de Artes e Cultura de Maputo (Isarc), Moçambique. A instituição foi representada pelo diretor geral, professor Filimone Manuel Meigos, que visitou os campi de Vitória da Conquista e Jequié. O convênio dará continuidade às ações da política de internacionalização da Uesb, de acordo com o reitor, professor Luiz Otávio.