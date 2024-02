Presente poético agrada Iemanjá | A TARDE

Há oito anos, 50 mulheres reúnem-se em um grupo entrosado, a "OficinAção Lavagem", a fim de oferecer a Iemanjá uma coreografia e um rito artístico-espiritual, com o aceite pleno da encantada.

Organizado pela teatróloga Raíça Bomfim, o projeto trabalha a conexão entre o divinal e as linguagens artísticas, com atenção para os detalhes, de acordo com o perfil da homenageada, satisfeita ao receber o inusitado presente poético.

A doutoranda em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia trabalha o conceito de “reconexão cosmopoética”, viabilizando o tráfego tranquilo e autorizado pelo candomblé, entre a criatividade e a tradição cristalizada.

- Este ano, teremos 16 horas de preparação, com quatro turmas, no próximo final de semana, 27 e 28, e sairemos no dia 29, segunda-feira, pela manhã, evitando a aglomeração excessiva do 2 de fevereiro, o dia da festa, quando todas as integrantes ficarão livres para aproveitar”, anunciou Raíça Bomfim.

A ideia do presente diferenciado para a entidade das águas do mar, mãe acolhedora e generosa, veio na mente de Raíça ao verificar a possibilidade de juntar grupos somente de mulheres, seguindo o princípio do feminino sagrado.

A prática da devoção acaba virando didatismo, ao fortalecer práticas virtuosas de amor, cuidado, poesia, gratidão, reverência à ancestralidade, combatendo, assim, sem nem precisar citar, a tendência oposta hoje capaz de ameaçar a vida no planeta.

As inscrições para a OficinAção Lavagem estão abertas no whats de Raíça Bomfim (9 9940-3136), ou pelo formulário eletrônico com “link na bio”, nos “stories”, pelo "@gameleiraintegra" e outros trecos virtuais já bem disseminados.

Cultura geek em Camaçari

Super-heróis e personagens da mitologia das histórias em quadrinhos confirmaram presença no campeonato promovido pelo Boulevard Shopping Camaçari, neste fim de semana.

O ‘BSC Geek’ é gratuito e acontece na praça de alimentação do centro comercial, com início programado para esta sexta-feira, indo até domingo, dia 28.

O campeonato está distribuído em duas modalidades, uma delas é o cosplay, a mania de fantasiar-se como algum personagem. Já o ‘Just Dance’ é autoexplicativo para quem é iniciado na língua de Shakespeare - “apenas dance”.