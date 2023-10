Primavera estreia feijoada solidária

A estação das flores, em sua ampla variedade de cores e formas, chega junto com o valor da solidariedade, ao realizar a Coordenadoria Ecumênica de Serviço (Cese) a feijoada de integração entre lideranças de ativistas.

Símbolo de força e poder, a ponto de ter sido cultuado como o deus Cyamites na antiguidade, o feijão também representa a partilha do alimento pois costuma ser preparado para servir grupos numerosos, acrescidos os complementos.

Seja por bater um rango capaz de dar energia para as lidas de trabalho e as tertúlias madrugais, ou por rever as companheiras e companheiros, o endereço deste dia 30, é rua da Graça número 35.

Pede-se a colaboração de R$ 35 para investimento no Programa de Projetos do Cese, alinhada a um dos principais desafios da cidadania, a alimentação.

O montante arrecadado será destinado a solucionar problemas emergenciais dos grupos sociais empobrecidos pela mecânica de acúmulo de riquezas para pouquíssimas famílias.

Antes de servida a feijoada, às 10 horas, está prevista a feira solidária dos produtos de organizações populares, bem como um oportuno bazar com roupas e acessórios a preços populares, com música ao vivo e sorteio de brindes.

- Nosso trabalho é justamente atender as populações, que sofrem as consequências das desigualdades estruturantes de etnia, gênero e classe social, lutando de forma de organizada para a garantia dos seus direitos”, explica o coordenador do setor de Projetos e Formação da Cese, Antônio Dimas Galvão.

De 1973 a maio de 2023, mais de 14 mil iniciativas foram apoiadas pelo Programa de Pequenos Projetos, beneficiando cerca de 10 milhões de pessoas.

Salão Imobiliário

Cinco décadas de metamorfose contínua do urbanismo de Salvador estão entre os destaques em preparação para o 15º. Salão Imobiliário da Bahia, organizado pela Ademi-Ba.

Programado para o período entre 5 e 8 de outubro, o Salão vai reunir uma série de ofertas na intenção de saírem todas e todos contentes do encontro anual, realizado no Centro de Convenções.

O acesso é gratuito e facilitado em inscrição prévia no www.ademi-ba.com.br, endereço virtual no qual se pode visitar 2 mil unidades disponíveis, dos mais variados tipos e tamanhos.

POUCAS & BOAS

‘Diálogos para o Desenvolvimento: Construindo Economias Locais Resilientes’ é o tema do seminário que mobiliza hoje lideranças do Oeste baiano, a diretoria e membros do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia (CDE). Com início às 13h no auditório do hotel Morubixaba, em Barreiras, o evento objetiva apresentar dados sobre o potencial econômico da região e ouvir as demandas locais.

Com exibição dos filmes Xingu (Brasil) e O Violino Vermelho (Canadá) será aberto hoje o 6º Festival de Cinema de Trancoso, em Porto Seguro, com início às 19h no Vale do Quadrado. Acontece também a entrega do Troféu Pataxó com menções honrosas, após a cerimônia indígena Pataxó AWE da Lua Cheia. Com o tema ‘Regeneração do Planeta', o evento prossegue até sexta-feira. Em paralelo acontece o 3º Circuito Gastronômico de Cinema com pratos inspirados em temas cinematográficos e participação de restaurantes do município. Novidade desta edição é 1ª Mostra Competitiva de Curtas-Metragens.

A 16ª edição do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (Flifs) começa hoje na praça Padre Ovidio com a perspectiva de receber 50 mil pessoas até o dia 1º de outubro. Com homenagens a Juraci Dórea e Chico Pedrosa, o evento tem por tema este ano ‘Literatura e sertão: o bicentenário da independência da Bahia no Brasil’. A realização é da Uefs e o Sesc/Fecomércio/Senac, com diversos apoios e comissão composta por representantes da Arquidiocese local, do NTE 19/Secretaria Educação da Bahia, Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Educação local e Ifba/Feira.