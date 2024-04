Troca-troca de livros no Largo de Santana | A TARDE

Em vez de doar livros, ou deixar as publicações em locais nos quais as pessoas tenham acesso para poderem escolher suas leituras, a Associação Cultural Beneficente Monsenhor Amilcar Marques (ACBMAM), a Biblioteca Juracy Magalhães e o Coletivo Mulheres de Fibra Calabar encontraram um jeito inusitado para incentivar a troca.

O inusitado sistema constitui um troca-troca de livros: as pessoas mesmas vão levar seus volumes para intercâmbio com outras de igual propósito.

A iniciativa ganhou o nome de Arte no Largo, programada para sexta-feira, às 17 horas, no Largo de Santana em Salvador, bem de junto de Jorge Amado, Zélia Gattai e seu pet Fadul, eternizados no coração dos baianos e em bronze num banquinho da praça nas proximidades de onde costumam ficar as baianas de acarajé mais afamadas da cidade.

- A ideia é mais uma tentativa de valorizar a Igreja de Santana, com o objetivo de fortalecer o local como centro de manifestações culturais preciosas, agora com a interação entre as pessoas em vez da simples doação de livros", afirmou Antônio Néri, o presidente da associação gestora do singelo movimento, com o objetivo de dinamizar o antigo espaço do templo fechado há dez anos.

Conhecido - e reconhecido - por seu trabalho em defesa das pessoas usuárias de psicoativos, Antônio Néri é um nome admirado e admirável desde suas primeiras ações em prol de pacientes mentais, ainda no bairro da Caixa D'água, onde fica o hospital com o nome de Ana Nery, enfermeira-símbolo da arte de cuidar.

Por tabela, será comemorado também o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem a Monteiro Lobato, primeiro escritor brasileiro dedicado à literatura infantil.

Formação em gestão

A Politi Academy, voltada para o incentivo a empresários do setor de alimentos no Brasil, anunciou a ampliação do atendimento ao mercado baiano. O objetivo é o de atender mais de 3 mil empresários, por meio de cursos de gestão, administração, marketing, planejamento e treinamento de equipe, entre outros.

-Muitos acabam fechando as portas pelo caminho, entretanto, a principal causa de quebras e falências no nosso ramo não está na inflação, no governo, em guerras fora do país”, afirma Marcelo Politi, empresário do ramo de capacitação de empreendedores de alimentos.