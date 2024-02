Vara de Consumo é heptacampeã | A TARDE

O Poder Judiciário da Bahia conquistou um título, senão inédito, seguramente muito raro: o de heptacampeão brasileiro (sete vezes seguido) da Premiação Nacional “Justiça em Números”.

A disputa entre as diversas unidades integrantes do Poder Judiciário é organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os louros destinados à magistratura baiana vão para a 2ª. Vara de Relações de Consumo dos Juizados Especiais da Capital, ao manter o topo do podium, em uma trajetória iniciada no já distante ano de 2017.

– O resultado vem do trabalho em equipe de nossas oito servidoras e servidores, distribuídas entre secretárias, analistas e técnicas judiciárias, bem como todo apoio da equipe da presidência, com a desembargadora Cynthia Maria Pina Resende – afirmou a juíza da 2ª Vara de Relações de Consumo dos Juizados Especiais da Capital, Fabiana Pelegrino.

A unidade judiciária liderada pela magistrada bateu todas as metas solicitadas pelo regulamento do CNJ, incluindo algumas de mais difícil execução, como os recortes de tempo mais apertados para a baixa de processos por período.

A premiação tem como objetivo incentivar as unidades judiciárias a trabalharem certo e honrar o compromisso com a cidadania a fim de reduzir as taxas de congestionamento no cartório.

O resultado ecoa como prática virtuosa a ser imitada, pois o número de novos processos na vara chega a ser três vezes maior, em média mensal, em relação a outras especializações do Judiciário.

A juíza Fabiana Pellegrino conta apenas dois entre cada 100 processos sem solução para o conflito, tendo ainda a magistrada escrito seu nome no belo trabalho desenvolvido há 12 anos no atendimento aos superendividados.

Formação para empresárias

O Programa Plural, desenvolvido pelo Sebrae-Bahia, já tem seu planejamento definido para a atual temporada. A proposta é ampliar as oportunidades para as empresárias baianas, tendo como método a inovação para o avanço nos bons negócios com viés sustentável. As bases do programa são originadas de uma outra iniciativa, o Sebrae Delas 2024, lançado recentemente no Encontro de Mulheres Plurais, realizado na agência do bairro do Costa Azul. A ideia é tornar competitiva, dentro da lógica de mercado, a mulher de menores oportunidades por sua origem social, visando a prática da justiça equitativa.