Concurso: Edital do MEC é publicado com 220 vagas

O Ministério da Educação (MEC) publicou edital para concurso, nesta terça-feira ,8. São oferecidas, no total, 220 vagas para o cargo de técnico em assuntos educacionais. As inscrições para o concurso da pasta poderão ser feitas a partir desta quarta-feira, 9, e se estendem até o dia 28 do mês.

Para homologar a candidatura, o candidato deve efetuar o pagamento de uma taxa de participação. Valor: R$ 80,00.

Conforme indicado no edital, o salário inicial do aprovado será de R$ 6.255,90. O valor é composto pela soma do vencimento básico de R$ 2.419,90 com a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE de R$ 3.836,00.

Para ingressar na carreira de Técnico em Assuntos Educacionais, o candidato deve possuir nível superior de formação em qualquer área.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. As provas serão aplicadas no dia 8/10 e terão duração de 4 horas e 30 minutos. As provas serão aplicadas somente em Brasília.