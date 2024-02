Saiba como se inscrever em concurso com salário de R$ 16 mil | A TARDE

Terminam na próxima segunda-feira, 26, as inscrições para o concurso público da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que terá salários iniciais podendo chegar até R$ 16 mil. A sede da Anatel fica em Brasília, mas há representações em todas as capitais do Brasil.

As vagas são destinadas ao cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações nas Especialidades de Ciências Contábeis, Ciências de Dados, Direito, Economia, Engenharia e Geral. Para concorrer aos postos, é necessário possuir diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de atuação pretendida.

A inscrição deve ser feita na página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A seleção ocorrerá por meio de duas etapas, sendo a primeira composta de provas objetivas e prova discursiva, previstas para 26 de maio de 2024, além de avaliação de títulos. A segunda etapa compreenderá o curso de formação. As provas da primeira etapa serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.