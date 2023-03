Salvador realiza mutirão de vacinação da bivalente neste sábado

A Prefeitura de Salvador realiza neste sábado, 11, das 8h às 16h, um mutirão da vacina bivalente contra Covid-19. A estratégia tem o objetido de oportunizar o acesso à imunização dos idosos com 60 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas com idade igual ou superior a 12 anos, que encontraram dificuldade em acessar o serviço nesta sexta-feira, 10, devido à paralisação nacional de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Serão disponibilizados 28 pontos de imunização, sendo dois drives, 13 unidades de saúde e 13 pontos externos.

As pessoas imunocomprometidas que não iniciaram ou não completaram o esquema primário com as três doses indicadas também estão aptas a receber a bivalente, desde que respeitando o intervalo mínimo de dois meses a partir da última dose recebida de qualquer um dos imunizantes (CoronaVac, Oxford, Pfizer ou Janssen).

Ainda dentro deste público, quem já foi vacinado com três doses poderá receber a bivalente, neste caso, respeitando o intervalo de quatro meses a partir da 3ª dose. Também podem ser vacinados aqueles que tomaram a 4ª dose até o dia 11/11/2022. Em todas as situações será necessário apresentar documento de identificação com foto, Cartão SUS e confirmação do nome na lista no site da SMS.

A estratégia com os demais públicos será retomada normalmente na segunda-feira, 13. A programação para será divulgada no domingo, 12.

PONTOS DE VACINAÇÃO BIVALENTE

Pontos fixos: UBS Clementino Fraga – 5º Centro (Barris), USF Curralinho, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Cajazeiras X, USF Cajazeiras V, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Terreiro de Jesus, UBS Ministro Alkimin (Massaranduba), USF San Martim III, USF Nova Brasília, USF Pirajá, USF Alto do Peru e UBS Periperi.

Pontos volantes: Shopping da Bahia (9h às 16h), Shopping Barra (9h às 16h), Shopping Vila Verde – Vila Laura (9h às 16h), Shopping Bela Vista (9h às 16h), Shopping Ponto Alto (9h às 16h), Atacadão Atakarejo - Vasco da Gama (8h às 16h), Super Bompreço – Armação (8h às 16h), Cesta do Povo – Sete Portas (8h às 16h), Fazendão Material de Construção (9h às 15h) - Rótula da Feirinha de Cajazeiras X, Fundação Bom Samaritano – Bonfim (8h às 16h), Home Center Ferreira Costa (8h às 16h), Prefeitura-Bairro Itapuã – Vacimóvel (8h às 16h), Bompreço IAPI (8h às 16h).

Drive-thrus: UBS Clementino Fraga - 5º Centro (Barris) e Atacadão Atakarejo – Fazenda Coutos (8h às 16h).