Aleixo Belov fala sobre sua 4ª volta ao mundo em palestra | A TARDE

Os admiradores das grandes navegações já têm um encontro marcado nesta sexta-feira, 19, no Museu do Mar Aleixo Belov, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador. Neste dia, às 15h, o velejador e escritor Aleixo Belov, 81 anos, promoverá uma palestra sobre a 4ª volta ao mundo que realizou, entre os anos de 2010 e 2011, levando jovens de vários estados do Brasil a bordo do veleiro-escola Fraternidade. Intitulado de “Vivências ao Mar”, o encontro contará com a mediação de Larissa Nabuco, que esteve na equipe de Belov na viagem rumo à Passagem Noroeste, em 2022.

Além da palestra desta sexta, os visitantes podem aproveitar para conhecer o acervo reunido pelo comandante ucraniano, com nacionalidade brasileira, das viagens que fez pelos continentes, como as três voltas ao mundo em solitário com o veleiro “Três Marias”, que está exposto no museu. O espaço cultural e educacional também oferece uma programação especial para a criançada, como a oficina de feltro para confecção de baleias, que ocorrerá neste sábado, 20, às 15h, e atividade de caça ao tesouro. Esta última, realizada de terça a domingo, sem custo adicional.

O Museu do Mar Aleixo Belov funciona de terça a quinta, das 10h às 18h, com acesso permitido até as 17h, e de sexta a domingo, até o final de janeiro, de 10h às 20h, com acesso permitido até as 19h. O ingresso para acessar o local custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças de até 5 anos não pagam. Nas quartas, o acesso é gratuito. Mais informações sobre as atividades, como a divertida caça ao tesouro, podem ser acessadas no site ou pelo Instagram (@museudomar.aleixobelov).