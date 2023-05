Apresentações gratuitas encerram o projeto Pé de Feijão

O texto de Lázaro Ramos Boquinha… e Assim Surgiu o Mundo foi selecionado para ser o espetáculo do encerramento do Projeto Pé de Feijão, uma ação para formação de públicos, do Teatro Vila Velha. Dirigida por Ridson Reis, a peça tem sessões hoje e amanhã, em dois turnos: às 9h30 e às 14h30 com acesso gratuito ao público.

O espetáculo é parte deste projeto que une arte, sociedade, educação e ações de acessibilidade, com foco na sensibilização artística de crianças e adolescentes.

Boquinha... e assim surgiu o mundo, é uma história cativante e envolvente que promete levar o público em uma viagem pelo lúdico e ancestral, explorando as diversas perspectivas da criação do mundo.

A peça conta a história do pequeno João Vicente, que se depara com uma grande questão: como surgiu o mundo? Esse questionamento desperta a curiosidade do protagonista, levando-o a uma jornada de reflexões e descobertas.

A partir de suas anotações e de um mergulho em seu próprio quarto, o garoto se depara com amigos mágicos que o ajudam a pensar sobre as múltiplas perspectivas que existem para essa questão.

Embarcando em uma aventura que mistura imaginação, diversão e conhecimento, o público também é convidado a refletir sobre a grandeza do universo e suas possíveis origens. “O espetáculo surgiu do meu desejo, enquanto artista, de me arriscar num solo teatral. Sempre fui fascinado pelo universo infanto-juvenil”, conta Ridson Reis, ator e diretor.

“E acredito na potencialidade da transformação social que o teatro tem. Eu fui uma criança transformada pelo teatro. Então, nada mais justo do que ajudar um tanto na transformação de outras ‘pessoinhas’. Procurei o Lázaro e pedi a autorização dele para montar o texto. E ele cedeu gentilmente, me dando total liberdade de criação. Li o texto e me apaixonei. As imagens cênicas foram brotando na minha cabeça enquanto eu devorava o texto”, relata o artista.

Ridson afirma que, apesar de ser originalmente criado como espetáculo infantil, sua montagem de Boquinha também é capaz de conquistar o público adulto. “A dramaturgia cênica foi toda pensada no lúdico para as crianças, mas com um tom para que os adultos também consigam viajar na história, junto comigo. Então, eu faço diversos números de mágica durante o espetáculo. Mágicas feitas para crianças e adultos”, conta.

“Sem falar que o texto nos traz uma reflexão muito bonita sobre o respeito ao outro, às suas crenças. O texto versa sobre a diversidade humana e a diversidade cultural. Com o intuito de fazer os espectadores refletirem sobre o respeito às diferentes opiniões, crenças e credos, tudo de maneira leve e divertida”, acrescenta Ridson.

Acesso à arte

“Como foi sua primeira experiência no teatro? Você já foi ao teatro”?

Essas perguntas norteiam a criação do projeto Pé de Feijão, cujo objetivo é o de oferecer uma programação artística gratuita para o público infantojuvenil de comunidades periféricas e da rede pública de ensino da cidade.

“O projeto realiza um amplo trabalho de mediação cultural feito por uma equipe especializada, que através de etapas de seleção de públicos, comunicação, aproximação, envolvimento, informação de conteúdos e logística de acesso ao teatro, estimulam a apreciação da arte. O Pé de Feijão, em sua trajetória, conta com um público estimado de mais de quatro mil crianças e jovens, e esperamos, nessa incessante busca por democratizar o acesso ao teatro, repetir o sucesso da primeira edição que aconteceu em 2016”, conta Cristina Castro, idealizadora do projeto Pé de Feijão, e coordenadora da Padaria de Projetos do Teatro Vila Velha..

“O trabalho proporcionou a muitas dessas crianças e adolescentes a oportunidade de vivenciar o teatro e as artes cênicas pela primeira vez. A equipe de mediação cultural do projeto, em consonância com professores, diretores, agentes culturais, arte-educadores e alunos, atuou como potencializadora dessa experiência estética, criando uma ponte e desenvolvendo conteúdos educativos entre o que é produzido artisticamente e o público”, acrescenta.

Segundo Cristina, alunos de mais de 60 escolas já participaram do projeto, que conta com apoio da Polícia Militar: ”Parcerias importantes foram restabelecidas com escolas, comunidades, teatro e artistas, além de agentes de segurança, tendo nessa etapa a participação do efetivo da Polícia Militar, salvaguardando o acesso e proporcionando um ambiente de paz e saúde”.

“O teatro vem, ao longo da história, promovendo o primeiro passo de crianças e adolescentes no universo cultural. Em consonância com as políticas públicas e direito constitucional à cultura, o projeto Pé de Feijão Arte e Educação proporciona o desenvolvimento pessoal e da cidadania através do contato direto com o teatro”, considera Cristina.

Como se sabe, a sensibilização do indivíduo por meio do acesso à arte é condição primária para a construção e uma sociedade minimamente civilizada – papel que o Pé de Feijão busca desempenhar. “Consideramos a temática da sensibilização artística durante o período de formação do indivíduo algo de grande importância para a sociedade e que poderá criar bases de conhecimento sólidas, além de trazer benefícios para a comunidade. A contação de história nos teatros e nas praças públicas, instiga a imaginação, a criatividade, a oralidade, incentiva o gosto pela leitura, contribui na formação da personalidade da criança envolvendo o social e o afetivo. Além de promover o encontro entre pessoas, e aproximação de diferentes públicos de forma prazerosa e construtiva” conclui Cristina.

