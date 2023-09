Autores baianos marcam presença na Bienal do Livro do Rio

A Bienal Do Livro Rio 2023 tem sido marcada pela presença dos autores baianos. Somente neste sábado, 2, segundo dia de programação do evento, passaram pelo Riocentro nomes como Itamar Vieira Júnior, Lázaro Ramos, Aldri Anunciação e Deko Lipe.

A primeira mesa com representantes da Bahia foi “Contadores de histórias’, realizada no espaço Palavra-Chave, que promoveu o encontro entre o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos e o autor e roteirista norte-americano Neal Shusterman, com mediação das irmãs Pétala e Isa Souza, que são escritoras e produtoras de conteúdo.

Autor de livros como ‘Você não é invisível’, ‘Na minha pele’, ‘A velha sentada’ e o recente ‘Medida provisória: diário do diretor’, Lázaro Ramos aproveitou o momento para destacar o processo de evolução dele como escritor, a partir das diferentes características que o formam.

“Eu acho que comecei a escrever para responder ausências. Eu escrevia pensando sempre na perspectiva do outro e tentando me colocar nela. Hoje em dia, escrever para mim significa tentar encontrar a minha voz, que também é uma voz coletiva e uma voz deste homem que tem várias características: não é apenas autor, mas é também ator, diretor, um homem negro, que mora no Rio mas veio de Salvador. Essa completude que eu sou é um pouco do que estou tentando entender e descobrir o que eu quero oferecer para os leitores, em outra perspectiva”, revela.

O segundo encontro baiano foi no Café Literário, com a participação do best-seller Itamar Vieira Júnior, autor de ‘Torto Arado’ e ‘Salvar o Fogo’, e do ator, roteirista e apresentador de TV Aldri Anunciação. Os dois dividiram o palco com a escritora pernambucana Micheliny Verunschk e a mediadora da mesa, a jornalista Manya Millen.

Aldri Anunciação e Itamar Vieira Júnior também participaram da Bienal | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

Com o tema ‘Novos centros, novas vozes’, o encontro colocou em pauta a produção literária contemporânea, que convida a pensar diferentes experiências de ser brasileiro, se relacionar com a terra e contar histórias.

Itamar Vieira Júnior ressaltou as peculiaridades e semelhanças entre “Salvar o Fogo’ e o livro “Caminhando com os Mortos’, de autoria de Verunschk.

“Quando eu li o livro dela, pensei: ‘nossa, que espaço é esse?’. Micheliny é pernambucana mas vive em São Paulo há muito tempo, e eu na Bahia. E a gente conversa, eventualmente, sobre outras coisas, mas não sobre o que estávamos escrevendo. E os nossos livros saíram quase ao mesmo tempo. Encontrei tantas referências no livro dela, e havia falado para ela que iam nos chamar para muitas mesas juntos, porque neste espaço sagrado e mágico da literatura, nos encontramos sem querer”, afirma.

Espaço infantil

Inaugurado pelo pai da Turma da Mônica, Maurício de Sousa, o Espaço Infantil recebeu neste sábado o escritor soteropolitano Deko Lipe, que foi um dos curadores da Flipelô 2023. Na sexta, ele já havia participado de uma sessão de autógrafos e, desta vez, foi o convidado da Mesa do Autor, no ‘Bate-Papo com a criançada mediado pelo Chapeleiro Maluco’.

Ancestralidade

Quem também lançou uma obra na Bienal do Rio foi Marcos Cajé, autor baiano que atua com a literatura afro-fantástica. O livro ‘Meu Pé de África1 foi lançado no estande da editora Mostarda, responsável por publicações sobre representatividade negra e indígena, além de promover a inclusão por meio de edições com fonte ampliada e versões em braile.

Marcos Cajé lançou livro 'Meu pé de África' | Foto: Thaís Seixas | Ag. A TARDE

“É um livro de encantamento, que a gente vai cirandar dentro do dengo, do aconchego, do agogô, dos mares de Zanzibar. Pra mim, é um livro muito poético, que começou de uma forma lúdica. Como é, para uma criança, fazer muitas perguntas para a mãe, e ela pegar cada folha de uma árvore e explicar o que são as Áfricas dentro do continente africano? Eu trago esse tema dentro de um olhar da cultura iorubá”, explica.

Outros baianos ainda vão fazer parte da programação da Bienal do Livro Rio 2023, que segue até dez de setembro. O último deles será o cantor e compositor Gilberto Gil, que participa da Ciranda Literária da Academia Brasileira de Letras, junto com outros acadêmicos, a exemplo da atriz Fernanda Montenegro.

*A jornalista viajou a convite da Bienal do Livro Rio 2023