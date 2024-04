Escritora Márcia Barretto lança livro de contos neste sábado | A TARDE

Será lançado neste sábado, às 15h, na Cervejaria ArtMalte (Rua Feira de Santana, n. 354, Rio Vermelho), o livro “Patins de roda em pista de gelo”. A obra de contos marca a estreia de Márcia Barretto na literatura.

No livro com 31 contos que abordam temas como amor, insegurança, melancolia, segredos, dores, sussurros, relacionamentos, gritos, pensamentos, inquietações, desejos e solidão, Márcia Barretto revela um universo criativo que traz um mundo em que o equilíbrio e a queda convivem lado a lado.

“Márcia Barretto tem espírito inquieto de leitora e escritora atenta. Passou anos observando o mundo e a si mesma antes de ter coragem de publicar este que é seu primeiro livro. Os contos reunidos neste volume possuem a força de quem busca se equilibrar no gelo liso do processo criativo. Para isso, a escritora escolhe “patins de roda”, assim como outras imagens aparentemente inadequadas, obsoletas e estranhas. Escolha certeira. Kafka pensava que o bom livro deve ser como o machado que quebra o mar congelado dentro de nós. Na sua busca, Márcia coloca um poderoso machado em nossas mãos. E, delicadamente, dá o golpe enquanto lemos suas palavras, às vezes já retiradas do dicionário, tão surpreendentes e, ao mesmo tempo, tão familiares. Palavras de quem passou anos desenhando o traçado da dança no gelo e nos oferece aqui o momento em que entendeu, pela escrita, o aforismo de Nietzsche: ‘Gelo liso é paraíso para quem sabe’”, afirma a escritora Katherine Funke na orelha do livro.

Baiana de Salvador, Márcia Barretto (1963) escreve desde a adolescência. Em 2014, participou de uma Oficina de Escrita Criativa e desde então, passou a produzir a obra.





Serviços Lançamento do livro Patins de roda em pista de gelo, de Márcia Barretto

Data: 23/03/2024 – sábado Local: Cervejaria ArtMalte – Rua Feira de Santana, n. 354, Rio Vermelho, Salvador (BA) Horário: das 15h às 18h Preço do livro: R$ 40 (valor promocional de lançamento) Pré-venda já disponível no site p55.com.br