Bailes com orquestras celebram 475 anos de Salvador; veja programação | A TARDE

O aniversário de Salvador será celebrado com cinco bailes com orquestras no Campo Grande, durante os dias 23 e 24 de março, como parte do Festival da Cidade.

Os "Bailes da Cidade" terão repertório especial e convidam toda a cidade para dançar, com apresentações das orquestras de Paulo Primo, Fred Dantas, Sergio Benutti, Zeca Freitas e OCSAL, além do maestro Angelo Rafael.

Além dos bailes, a programação inclui shows de Roberta Campos e Beto Guedes, junto com a 11ª edição da Semana do Artesão.

Os bailes são abertos a todos, com os grupos de dança de salão da cidade especialmente convidados, mas a expectativa é que toda a população participe dessa festa gratuita e diversificada.

Confira a programação:

Sábado – 23/03

18h00 - Baile Dançante com a Orquestra de Câmara de Salvador - maestro Angelo Rafael

19h30 – Baile Dançante com a Orquestra Zeca Freitas - maestro Zeca Freitas

21h00 – Baile Dançante com a Orquestra Paulo Primo - maestro Paulo Primo

Domingo – 24/03

18h00 - Show de Roberta Campos e Beto Guedes

19h30 – Baile Dançante com a Orquestra Sergio Benutti - maestro Sergio Benutti

21h00 – Baile Dançante com a Orquestra Fred Dantas - maestro Fred Dantas

Sábado e domingo, das 09h às 22h, 11ª edição da Semana do Artesão