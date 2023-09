Ivete canta ao lado de Thiaguinho em cima de trio elétrico em Salvador

A cantora Ivete Sangalo gravou um episódio do seu programa de televisão, 'Pipoca da Ivete', junto com o cantor Thiaguinho, na tarde desta terça-feira,5, em Salvador. Os artistas cantaram e conversaram, em cima de um trio elétrico, enquanto faziam o trajeto Barra-Ondina e depois seguiram até o Rio Vermelho.

A gravação faz parte do quadro "Sobe no Trio", que vai ao ar no dia 17 de setembro, na Rede Globo. De acordo com a produção da cantora, a cada nova edição do programa, a artista vai trazer um convidado e apresentá-lo para Salvador com um passeio pela cidade.

“Não é um papo sobre Salvador. Enquanto ela está conversando, ela vai mostrar os pontos turísticos, falar sobre o que gosta da cidade, mas é uma conversa mesmo. E o Thiaguinho é o primeiro convidado", detalhou a produção da artista.



A gravação com Thiaguinho está prevista para ir ao ar na estreia do quadro. Além do que foi gravado em Salvador, o "Pipoca da Ivete" terá outras atrações, como o mini reality "Meu Namorado é Melhor", que combina apresentações musicais, competição, apostas entre casais, histórias e romance.

Confira os vídeos da gravação:





Artistas mostraram o clima de descontração Reprodução | Instagram





