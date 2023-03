Justin Bieber cancela turnê mundial 'Justice Tour' por motivo de saúde

Justin cancelou oficialmente os shows da turnê mundial 'Justice World Tour' nesta terça-feira, 28. Em setembro, algumas datas de apresentações já haviam sido adiados até o início deste ano.

Em setembro, ele usou as redes sociais para comunicar que o adiamento dos shows era para “tirar um tempo para descansar e melhorar”.

A turnê passaria por países como Reino Unido, França, Polônia, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca e República Tcheca. A informação sobre o cancelamento foi repassada por e-mail aos fãs que compraram os ingressos.

“A AEG Presents Asia e a Live Nation Tero Entertainment lamentam informar que, após o adiamento do show do JUSTIN BIEBER JUSTICE WORLD TOUR BANGKOK no final do ano passado, a decisão foi tomada para cancelar o show”, informou o comunicado.

A última apresentação do artista foi no Rock in Rio, em 2022, no Rio de Janeiro. Na ocasião, rumores apontavam sobre o cancelamento da apresentação, que acabou acontecendo. Desde então ele decidiu se afastar dos palcos para cuidar da saúde.