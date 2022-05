Show de Gusttavo Lima em Brasília tem briga generalizada

Uma briga generalizada aconteceu durante o show do cantor Gusttavo Lima, que aconteceu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na noite do último sábado, 21. A gravação circula nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que uma mulher é agredida por várias outras. Até o momento, há informações sobre a identidade dos envolvidos e sobre a gravidade dos ferimentos de quem estava na confusão. Por meio de nota, a produção do evento afirmou que "repudia qualquer ato de violência" e que um grupo de seguranças agiu para impedir que as agressões continuassem.

No início da gravação, duas mulheres agrediram outra que estava no chão. Depois, outras se juntam à confusão e dão socos, chutes e puxões de cabelo. Algumas testemunhas tentavam separar a briga e chegaram até a jogar bebida no grupo, mas as agressões continuaram.

Confira o vídeo:

null Daniel Brito