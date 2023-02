Após saída de Márcio Garcia, Fátima Bernardes assume The Voice Kids

Fátima Bernardes vai substituir Márcio Garcia no comando do The Voice Brasil Kids, cuja temporada de 2023 tem previsão para estrear em abril na faixa do 'Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua'. A informação foi confirmada pela própria Fátima neste sábado, 25, durante participação no 'Altas Horas'.

O time de jurados deve continuar o mesmo que o ano passado, com Carlinhos Brown, Michel Teló e a dupla Maiara e Maraisa. As gravações do programa devem começar em março.

"Eu não sei como vai ser isso minha gente! De casa já era uma emoção muito grande. Este processo é muito legal também, o fato de você, antes do programa ir ao ar, já fazer as entrevistas. Eu assistia aos ensaios, e é muito impressionante ver pessoas que no ensaio são uma e na hora do palco crescem, ou diminuem", disse a apresentadora.

"Estou muito feliz de saber que este processo está chegando de novo. O visual da noite já foi voltado a ter um tipo de apresentação mais de festa para o público, e agora é de tarde, com criança, e fico imaginando o que vamos preparar para este momento. Mas estou muito feliz mesmo", contou a apresentadora.

Desde o ano passado, Fátima assumiu o comando do The Voice, que tem previsão de estrear em 2023 no segundo semestre. Em dezembro, Márcio Garcia pediu a rescisão do contrato com a emissora, que estava previsto para encerrar em 2024.