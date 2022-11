Atores de 'Todas as Flores' são afastados após contraírem Covid-19

Três atores da novela "Todas As Flores" (Globoplay) foram diagnosticados com Covid-19 recentemente. Fábio Assunção contraiu a doença, se afastou, mas já retornou aos estúdios. Os atores Nicolas Prattes e Leonardo Lima Carvalho seguem afastados, segundo informação da colunista Patrícia Kogut, de 'O Globo', confirmada para a coluna Splash, do UOL.



"Nicolas está bem, graças a Deus. Ele já testou negativo, inclusive. Ficou positivo por três dias, mas sem sintomas. Acreditamos que em função das vacinas", disse Giselle Prattes, mãe de Nicolas Prattes, à coluna.

A Comunicação Globoplay informou que, desde o início da pandemia, os Estúdios Globo adotam protocolos de segurança que são constantemente atualizados com os novos aprendizados, as gravações seguem seu fluxo dentro do previsto.