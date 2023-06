Mara Maravilha negocia com a RedeTV! e pode comandar novo programa

Mara Maravilha, que está afastada da televisão desde sua saída do SBT no início deste ano, pode retornar em breve às telas. A apresentadora está em negociações com a RedeTV! para ter um programa próprio no horário vespertino aos sábados.

Segundo o colunista Arthur Pires, do 'Mulheres', da TV Gazeta, Mara procurou a emissora com a proposta do novo projeto, e a equipe comercial do canal se mostrou receptiva à ideia. Detalhes como o formato do programa, horário de exibição e a presença de plateia ainda estão sendo definidos.

Até o momento, Mara Maravilha não assinou nenhum contrato com a emissora. Sua saída do SBT foi marcada por uma situação desconfortável, com a apresentadora evitando responder perguntas sobre sua demissão e direcionando os questionamentos à assessoria de imprensa da emissora.

Mara Maravilha, que recentemente atuava no "Fofocalizando", do SBT, afirmou em seu podcast que o SBT sempre fará parte de sua história, mas agora está pronta para alçar novos voos na TV.