SBT se explica após sortear viagens para Israel em meio à guerra | A TARDE

Em meio à guerra no Oriente Médio, que já vitimou mais de 3 mil pessoas, o SBT anunciou uma viagem para Israel. A promoção foi anunciada pelas apresentadoras Patrícia Abravanel e Andrea Nóbrega anunciaram.

"Além dessa maravilhosa viagem, você pode concorrer também a 14 iPhones", diz Patrícia na ação.

A campanha pegou mal entre os telespectadores devido a falta de condição e clima para as viagens, marcadas para os dias 3 e 14 de maio de 2024. No roteiro há as cidades de Tel Aviv, Haifa, Nazaré, Belém e Jerusalém.

Em nota, a emissora afirmou que o merchan foi gravado antes do início da guerra e ele seria retirado do ar. "“O merchandising foi gravado antes da guerra entre Israel e Palestina e o SBT já acordou com o cliente a suspensão do mesmo".