Maiara lembra de Marília em aniversário da morte: "Ainda sinto muito" | A TARDE

No último domingo, 5 de novembro, completou dois anos do falecimento da cantora Marília Mendonça, vítima de uma acidente aéreo em Minas Gerais. No mesmo dia, Maiara, da dupla com Maraísa, lembrou da amiga e falou como lida com o luto.

“Eu ainda sinto muito… É uma coisa que ainda está no corpo, ainda tem os traumas, ainda tem alguns gatilhos. Mas, Deus sabe de todas as coisas [...] Marília foi uma mulher maravilhosa e a gente tem muita gratidão de ter convivido o melhor dessa vida com ela. Foram momentos maravilhosos e a gente está aprendendo a ressignificar tudo", falou Maiara ao Uol, em entrevista realizada nos bastidores de um show.

A cantora também destacou o apoio que ela e sua irmã receberam de pessoas próximas, na época do falecimento. Ao lado de Marília Mendonça, a dupla formava um trio que saiu em turnê pelo Brasil, chamada 'As Patroas'.

"Uma hora o luto vai passar, mas a gente nunca vai esquecer do amor que a gente tem por ela, uma hora vai se tornar uma saudade boa. Se alguém está passando por isso, não se sinta sozinho, também é difícil para gente. Mas vamos levar sempre o melhor e ela com certeza está num lugar maravilhoso", completou.

Além da cantora, morreram no acidente o piloto, Geraldo Medeiros, o copiloto, Tarcísio Pessoa Viana, o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, e o produtor Henrique Ribeiro.