Semana da Moda Goiana encerra neste sábado; confira programação

A 2ª edição da Amarê Fashion, Semana da Moda Goiana, que começou na última terça-feira, 29, com o tema ‘Futuro e a Sustentabilidade da Moda’, chega ao fim neste sábado, 2. O evento acontece no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, e é realizado pelo Sebrae, Senac e o governo estadual.

Palestras, exposições, desfiles e rodas de negócios apresentaram assuntos como o meio ambiente, inclusão social e os novos tipos de empreendedorismo. O Amarê Fashion busca fortalecer pequenos negócios de Goiás ao apresentar o forte potencial criativo, cultural e empresarial do estado.

A expectativa é de que o evento repita a marca de 12 mil visitantes e gere R$ 30 milhões em negócios. Segundo a organização, caravanas de empresários goianos vindos do interior do Estado, além de visitantes de outros estados e países, poderão conhecer a produção de moda local.

No total, serão realizados 20 desfiles com 34 marcas. O grande destaque é que quatro delas são marcas com projeção nacional e que nasceram em Goiânia. Além disso, participaram do evento embaixadores de Gana, Quênia, Nigéria, Togo, África do Sul, Zimbábue, Senegal, Costa do Marfim, Congo e Botsuana.

Confira a programação do último dia:

02/09

10h às 11h30 - Concurso de estilistas

13h - Abertura do evento

14h30 às 18h - Rodada de negócios

14h - Desfile DI PAULA

14h30 - Palestra "Macrotendências Outono/inverno 2024

16h - Desfile Praxedes

16h30 - Talk Fecomércio Jovem

18h - Desfile Mega Moda

19h - Talk "ESG na prática"

20h - Desfile Muchacha

22h - Show de encerramento no Palácio da Música

