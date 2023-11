Aplicativo do Bradesco apresenta instabilidade nesta quarta | A TARDE

Usuários do Bradesco relataram instabilidade no aplicativo nesta quarta-feira, 25. As reclamações são principalmente na realização de login e em transferências via Pix.

Segundo o site DownDetector, as reclamações começaram por volta das 10h e diminuíram por volta das 15h. Ao menos, 500 notificações foram registradas até o começo desta manhã. O site é responsável por comunicar reclamações de usuários sobre sites e aplicativos.

Cerca de 63% das queixas dizem respeito a problemas no login no aplicativo móvel, 27% sobre PIX e 9% login no internet banking.

Ao Portal A TARDE, o Bradesco informou que “a intermitência no App Bradesco foi regularizada e os serviços estão funcionando normalmente”.