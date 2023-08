Banco Central quer reunir todos os bancos do cliente em um único app

O mercado financeiro tem trabalhando para que clientes de diferentes bancos possam reunir todas as contas de instituições financeiras em um único aplicativo, como uma espécie de "agregadores financeiros", apelidados de "superaplicativos". A informação foi divuglada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Segundo Campos Neto, há a expectativa de que esse tipo de aplicativo esteja disponível no Brasil dentro de um ano e meio. Ou seja, próximo ao fim de 2024.

Campos Neto tem mandato no BC justamente até o fim do ano que vem. Ele já informou que não pretende continuar na instituição em 2025.

"Você vai ter seu fluxo [financeiro de todos os bancos] consolidado em um instrumento só. Então hoje a gente paga o cartão de crédito, e tem aquele 'dois de três [parcelas], cinco de oito', e você não sabe mais quanto que você deve. Você vai apertar um botão [no agregador financeiro] e vai ter lá todo o seu fluxo de caixa, como as empresas fazem hoje. Isso vai estar disponível para as pessoas físicas", disse Campos Neto nesta semana.