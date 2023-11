Bolsa de Buenos Aires dispara após vitória de Milei | A TARDE

O principal índice da Bolsa de Buenos Aires, o S&P Merval, subiu mais de 20% na abertura do pregão desta terça-feira, 21, após a vitória do ultraliberal Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina.

Hoje é o primeiro pregão após a eleição, que aconteceu no domingo, 19, já que ontem, 20, foi feriado no país. Às 11h03 (horário de Brasília), a S&P subiu 20,81%, em 779.348,90 pontos, com os ajustes de preços. As ações de empresas argentinas listadas nos EUA subiram até 40% na segunda, puxadas pela alta da petroleira YPF, que Milei anunciou a privatização.

Já o dólar blue, principal cotação paralela da moeda americana, teve um novo repique e bateu os 1 mil pesos. Segundo o jornal "La Nación”, algumas das "cuevas", as casas de câmbio de Buenos Aires, haviam congelado na quinta-feira o dólar blue em 950 pesos, à espera dos resultados. Hoje, abriram com um salto de 100 pesos, vendendo por até 1.050 pesos, uma alta de 10,5%.

O jornal também chama atenção para o dólar futuro, que também tem efeitos expressivos: os contratos de dezembro são negociados a US$ 866, valores 29,8% superiores aos do fechamento de sexta-feira.