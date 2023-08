Comércio da Bahia registra aumento no número de trabalhadores em 2021

Após viver momentos delicados em virtude da pandemia provovcada pela Cvoid-19 entre os anos de 2019 e 2020, o comércio baiano registrou crescimento em 2021. Tanto o número de estabelecimentos comerciais quanto o total de trabalhadores que eles empregam cresceram na Bahia.

Em 2021, existiam 87.263 unidades comerciais ativas e com receita de revenda. Este número significou um aumento de 11,1% em relação a 2020, quando havia 78.544 estabelecimentos comerciais. O crescimento absoluto foi o terceiro maior entre as unidades da Federação, abaixo apenas do apresentado em São Paulo (+21.301 unidades) e Santa Catarina (+12.581).

Entre 2020 e 2021, em todo o Brasil, o número de unidades locais de empresas comerciais voltou a crescer (+5,3%) após sete anos seguidos em queda, passando de 1.486.837 para 1.565.802, o que significou mais 78.965 estabelecimentos.

A Bahia se manteve, em 2021, como o sétimo estado em número de unidades locais de empresas comerciais e o líder do Norte-Nordeste nesse indicador.

Mesmo com o resultado positivo, em 2021, o setor empresarial comercial baiano ainda estava 14,7% menor do que em 2014, quando havia 102.255 unidades comerciais no estado.

A Bahia teve o quarto maior aumento absoluto no número de trabalhadores no comércio, no período, atrás apenas de Minas Gerais (+62.321 empregados), São Paulo (+60.261) e Santa Catarina (+44.127). Em termos percentuais, o estado apresentou o oitavo maior crescimento.