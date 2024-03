Fecomércio-BA promove debate sobre reforma tributária | A TARDE

As perspectivas econômicas para este ano de 2024, relacionadas às projeções de mudanças para melhor, com a aprovação da nova reforma tributária, estão na pauta do encontro marcado por dirigentes lojistas com a imprensa para está quinta-feira, 29.

O evento vai contar com as palestra do presidente do Sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, que vai apresentar o tema da maior relevância para a atualidade do País. Também vai debater o tema o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Felipe Tavares.

O encontro, programado com a participação das câmaras setoriais da Fecomércio-BA, terá também o consultor econômico Guilherme Dietze, autor das análises qualitativas de dados numéricos coletados pela instituição e periodicamente divulgados para os jornalistas de economia.



Também terá a participação do coordenador da Câmara de Assuntos Tributários da Fecomércio, Sergio Couto, além de dirigentes lojistas e convidados do setor produtivo baiano.



O debate inclui as manifestações de agrado ou não diante dos projetos de lei abordando a questão da carga tributária do varejo, com impacto na geração de empregos.



De acordo com os 35 presidentes de sindicatos filiados, a reforma tributária é necessária, no entanto, é preciso pensar ajustes compensatórios para garantir o equilíbrio, e portanto, a justiça equitativa.

A ideia é buscar uma reforma tributária consistente visando atender os pressupostos para a geração de um ambiente econômico próspero e também juridicamente seguro.

Com informações da coluna Tempo Presente