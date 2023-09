Ibovespa opera em alta, com inflação abaixo do esperado

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, a B3, opera nesta terça-feira, 12, em alta com o resultado da inflação de agosto, que subiu 0,23%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE).

Às 16h20, a principal referência da B3 avançava 0,83%, aos 117.849,40 pontos. No mês, o indicador registrou uma alta de 0,23%, ante uma elevação de 0,12% em julho

Nesta terça, as ações do setor de varejo registraram as maiores altas, após a divulgação do IPCA. Assai (ASAI3) lidera com valorização acima de 5%, Petz (PETZ3), 4,35% e Grupo Soma (SOMA3) com alta de 3,78%.

A alta veio abaixo das projeções de mercado, que previam alta de até 0,28%, mas representa uma aceleração frente aos últimos meses.