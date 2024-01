Lula confirma nomeações de novos diretores do Banco Central | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a nomeação de dois novos diretores do Banco Central: Rodrigo Alves Teixeira e Paulo Picchetti. As informações foram divulgadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 27.

Rodrigo Teixeira ficará na diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta e Picchetti na diretoria de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos​. Os nomes receberam aprovação do Senado em dezembro, e o Comitê de Política Monetária (Copom) agora contará com quatro membros indicados pelo governo Lula, de um quadro total de nove membros.

Os dois indicados assumirão suas novas posições a partir de 1º de janeiro e terão um mandato que se estenderá até dezembro de 2027. Fernanda Guardado e Maurício Moura, indicados na gestão de Bolsonaro, estão deixando a cúpula do BC.

O BC fará uma reunião no final de janeiro, e planeja reduzir em 0,50 ponto percentual a taxa básica de juros, que passará a ser de 11,25% ao ano. Os novos indicados participarão deste encontro do Copom.