Origem Week Brasil é marcado por produtores independentes | A TARDE

Diversas marcas de chocolate estão presentes no Brasil Origem Week 2024, e dentre elas está a Ascurra, com produção feita em Mecilândia, no Paraná. A marca que produz desde a manteiga até o processo final, ganhou o prêmio de melhor 3° melhor cacau do mundo.

A vendedora e gerente da marca, Jaciere, de 30 anos, diz que para produção são usadas matérias-primas "finas". "Têm que fazer a fermentação, depois vai para a máquina fazer a torra, por volta de 80h".

"Fazemos na mão ou na máquina, para não ter contaminação, ou para quem é intolerante a lactose". A gerente afirma aí da que a marca, começará o processo de produção totalmente independente.

Confira as imagens:

| Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

| Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

| Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE