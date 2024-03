Receita recebeu mais de 1 milhão de declarações no primeiro dia | A TARDE

No primeiro dia, o número de declarações de Imposto de Renda entregues bateu recorde. Até as 18h30 desta sexta-feira (15), a Receita Federal havia recebido 1.260.275 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). O prazo para entrega vai até 31 de maio.

Do total já recebido, 87,63% são a restituir e 6,71%, a pagar, enquanto 5,66% não estão em nenhum dos casos. Mais da metade (58,3%) segue o modelo simplificado.

A Receita espera receber 43 milhões de declarações. Esse número representaria novo recorde, superando o registrado no ano passado: 41.151.516. Quem enviar depois do prazo pagará multa: R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

Faixa de isenção

Um dos fatores que podem ter levado ao recorde é antecipação do download do programa. Normalmente seria liberado hoje, mas a Receita Federal liberou o programa na última terça-feira (12).

O limite de rendimentos tributáveis subiu de R$ 28.559,70, em 2023, para R$ 30.639,90. Além disso, o governo elevou a faixa de isenção para dois salários mínimos, valor que corresponde agora a R$ 2.824. Nesta semana, a Câmara aprovou projeto que garante a ampliação.