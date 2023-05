Vídeo: os desafios para o avanço econômico da Bahia

Hoje, 25 de maio, celebramos o Dia da Indústria, uma data que destaca a importância desse setor fundamental para a economia e transformação social. A indústria vai além de simplesmente transformar matéria-prima em produtos, ela impulsiona o desenvolvimento econômico, gera empregos, estimula a inovação e contribui para o progresso de uma nação.

Para tratar sobre experiências, visões e perspectivas do papel da indústria no cenário atual, O A TARDE Play preparou uma reportagem especial e trouxe o ponto de vista de especialistas em diferentes setores: Marcus Verhine - Gerente executivo da Superintendência de Desenvolvimento Industrial, Patrícia Evangelista - Gerente de Educação Profissional do Senai Bahia e com Daniel Amorim – Industriário.

Assista ao vídeo abaixo:

A TARDE Play