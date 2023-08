A TARDE Educação abre inscrições para Concurso Jovem Jornalista

Estão abertas, até o dia 31 de agosto, as inscrições para a 5ª edição do Concurso Jovem Jornalista que premiará estudantes do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) e professores orientadores das escolas municipais e estaduais da Bahia. A iniciativa é do Grupo A TARDE, em parceira com o Programa A TARDE Educação.

Este ano, com o objetivo de discutir sobre a importância dos personagens que marcaram a história da Independência da Bahia e as suas contribuições para o aprendizado no ambiente escolar, o Concurso Jovem Jornalista tem como tema ‘Bicentenário da Independência da Bahia: Personagens Históricas’.

As produções autorais podem pertencer a quatro categorias: videorreportagem, artigo de opinião, tirinhas e podcast. Os interessados devem se inscrever no formulário de inscrição disponível no site do concurso.

Para participar, é preciso ser residente no estado da Bahia e estar regularmente matriculado em uma das redes de ensino credenciadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), além de possuir idade mínima de 6 anos.