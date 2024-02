Confira as imagens da jornada pedagógica promovida pela prefeitura | A TARDE

Aconteceu, na manhã desta quinta-feira, 1º, a abertura da jornada pedagógica da rede estadual de ensino. O evento, que contou com a presença de cerca de 7 mil professores e coordenadores municipais, no Centro de Convenções Salvador, discutiu a temática "Construindo Saberes na Contemporaneidade: acolher, incluir e educar".

Para isso, a jornada contou com a apresentação da diretora de Excelência Pedagógica do Ministério da Educação de Singapura, Ruby Tan Yok Ching sobre o modelo educacional do país asiático; da filósofa Viviane Mosé e do psicólogo Rossandro Klinjey.

Confira as imagens:



| Foto: Enaldo Pinto

| Foto: Enaldo Pinto

| Foto: Enaldo Pinto

| Foto: Enaldo Pinto

| Foto: Enaldo Pinto

| Foto: Enaldo Pinto

| Foto: Enaldo Pinto

| Foto: Enaldo Pinto

Sobre o evento



A Jornada Pedagógica 2024 terá cinco dias de atividades, ante os três dias dos anos anteriores. Além do evento de abertura, na sexta, 2, e na quarta, 7, haverá atividades em cada unidade de ensino, no dia 5 serão realizados o seminário Mobilização Nossa Rede e as lives "Educação Integral - concepção e práticas integradoras" e "Diálogo sobre os saberes na EJA". Na terça-feira, 6, ocorrerá o seminário "As crianças, a linguagem e a cultura do escrito".