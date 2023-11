Jovem percorre 33 quilômetros para realizar Enem em São Paulo | A TARDE

Uma jovem da zona norte de São Paulo percorreu 33 km para realizar a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece neste domingo, 5. Este é o segundo ano que Sofia Martin, de 18 anos, faz a prova.

No primeiro ano, a jovem foi alocada em uma escola próxima a sua casa, em Santana. Neste ano, a menina foi selecionada para uma universidade distante do seu lar. Caso Sofia fosse de carro para o local, ela levaria uma hora e 15 minutos até chegar no centro acadêmico.

A distância preocupou a mãe dela, já os amigos deram risada. "Eles brincaram que a minha prova é tão longe de casa que iam me ver chegando atrasada correndo na televisão", disse a candidata ao jornal Folha de S.Paulo.

Assim como Sofia, outros 1% dos candidatos, aproximadamente 50 mil pessoas, também passarão pela mesma situação. No dia 30 de outubro, o governo Lula (PT) informou que os candidatos que foram afetados por este erro poderão fazer a prova em outra data, em dezembro.

O Enem acontece em duas etapas, a primeira que ocorre neste domingo, trata sobre questões de linguagens e códigos, ciências humanas e redação. A segunda etapa, que será no próximo dia 12, aborda ciências da natureza e matemática.