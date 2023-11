Veja qual o tema escolhido para redação do ENEM | A TARDE

O ministro da educação, Camilo Santana (PT), anunciou, pouco depois das 14 horas, o tema da redação do exame nacional do ensino médio (Enem) deste ano. Os candidatos terão que escrever sobre os “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

A prova começou às 13h30 e o horário de término é 19h (horário de Brasília). De acordo com o regulamento, a prova de redação exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política.

O candidato deverá defender um ponto de vista apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Também deve elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos.

Além da prova de redação, na tarde de hoje, os candidatos inscritos no Enem fazem as questões de linguagens e códigos e de ciências humanas.

Professor comenta

Richardson Ventura, supervisor de redação do Bernoulli Educação, comentou o tema escolhido para o exame. Ele destaca a relevância da pauta das mulheres e lembra que o Enem já abordou, recentemente, a violência contra a mulher.

"Dessa vez, o INEP nos convida a refletir sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado. O que seria trabalho de cuidado? Seria o trabalho doméstico, o trabalho de cozinheiras, diaristas, cuidadoras de idosos?", indaga Ventura. E continua:

"Verifica-se no Brasil que a esmagadora maioria das profissionais que exercem esse tipo de trabalho são mulheres. Isso demonstra uma certa contradição do mundo contemporâneo. Afinal, a mulher já ocupa há alguns anos postos no mercado de trabalho, mas ainda assim ela é a grande responsável por esse trabalho invisível, o trabalho de casa, de lavar, passar, cozinhar, cuidar da família. É justamente sobre isso que o aluno está sendo convidado a refletir", acredita o professor.