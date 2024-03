Simm oferece 59 vagas para esta quinta-feira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 59 vagas de emprego em Salvador para esta quinta-feira, 14. Os candidatos deverão acessar o site oficial para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.



VAGAS:

Confeiteiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter atuado na produção de tortas.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Patisseiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter atuado na produção de salgados.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Instalador de película em veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Supervisor de faturamento

Requisitos: Ensino superior completo ou cursando Administração ou áreas afins, seis meses de experiência.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Técnico em informática

Requisitos: Ensino superior completo ou cursando Tecnologia da Informação ou áreas afins, seis meses de experiência.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Operador de loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter atuado no ramo de varejo, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: R$1.480,00 + benefícios

Vagas: 2

Técnico em segurança do trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Motorista de caçamba

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, imprescindível ter CNH D.

Salário: 1.768,00 + benefícios

Vagas: 5

Charqueador

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.685,96 + benefícios

Vagas: 1

Assistente financeiro (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou área afins, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha (vaga temporária de 180 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores do bairro do Cabula e adjacências.

Salário: R$1.420,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno (estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou área Comercial (estar cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência.

Bolsa: R$600,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor de gás de cozinha

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, imprescindível possuir CNH AB e disponibilidade para trabalhar em Lauro de Freitas.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Instalador de fotovoltaico

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável curso eletrotécnico, requisitos imprescindíveis: NR-10, NR-35 e CNH B. Conforme a Nova Lei Trabalhista a contratação será através MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Cuidador social

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.415,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência com carga e descarga.Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 7

Peixeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, com ou sem experiência, ter disponibilidade de trabalhar em Itinga

Salário: R$1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Negociador

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou Direito ou Contabilidade ou Economia, seis meses de experiência em vendas, requisitos imprescindíveis: ter experiência com vendas ou negociação, CNH B, carro próprio. Conforme a Nova Lei Trabalhista, a contratação será através MEI (Micro Empreendedor Individual).

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 10

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: a combinar + benefíciosVagas: 1

Fiscal de operação (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH B, conhecimento pacote office e perfil de liderança

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Motorista de caminhão compactador de lixo (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH D, experiência com veículos pesados e Curso Mopp.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Conferente de mercadoria (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência no ramo de varejo.Salário: R$1.477,64 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar em Camaçari.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de manutenção predial (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de carga e descarga (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas ou região.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 6