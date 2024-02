20 mil! Vitória divulga novo número de torcedores garantidos no BaVi | A TARDE

O Vitória divulgou, na tarde desta quarta-feira, o número de torcedores que já estão garantidos para o confronto diante do Bahia, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano, no próximo domingo, 18, às 16h. A partida será no Barradão e não contará com torcida mista, assim como nos últimos anos.

Desta forma, a expectativa é que o estádio do Leão conte com a capacidade, com pouco mais de 30 mil torcedores. Na temporada passada, quando disputava a Série B, o recorde de público que vestia o manto rubro-negro passou da casa dos 28 mil.

Antes do confronto do Baianão, o Leão da Barra entra em campo nesta quarta, contra o Juazeirense, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será no estádio Adauto Morais, em Juazeiro, com pontapé inicial previsto para às 21h30.