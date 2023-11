Albino Leite confirma pré-temporada do Atlético e elenco quase fechado | A TARDE

A temporada 2023 do futebol brasileiro está na reta final, mas para os clubes do interior da Bahia que vão disputar o Baianão 2024 a temporada 2024 já bate na porta. O Atlético de Alagoinhas, bicampeão em 2021 e 2022, começa a pré-temporada no início de dezembro. A informação foi dada pelo presidente do Carcará, Albino Leite, em conversa com o Portal A TARDE.

“Nós estamos trabalhando fortemente em relação às contratações. Nós estamos com 80% do elenco já contratado. No dia 4 de dezembro, eles vão se apresentar em Cachoeira, no CT Formigão, para a pré-temporada. Vão passar 30 dias e no dia 2 de janeiro, vamos todos para Alagoinhas”, contou Albino com exclusividade ao Portal A TARDE.

O presidente do Atlético de Alagoinhas aproveitou o último sábado, 18, para prestigiar a entrega do troféu da Série B ao Vitória, no Barradão. Para ele, é importante que Bahia e Vitória estejam na elite nacional, porque isso fortalece o futebol baiano.

“Foi um dia festivo, não só para o Vitória, mas também para a Bahia em geral. Eu sempre falei isso: quero que o Vitória e o Bahia estejam na Série A, e que a gente também busque alcançar a Série A. Isso é importante para o futebol baiano. Então nada mais justo do que vir aqui, cumprimentar o presidente, Fábio Mota, e ver a alegria dessa torcida”, completou o dirigente.

O estadual está previsto para iniciar em 14 de janeiro e, além do Atlético de Alagoinhas e da dupla Ba-Vi, vão estar na disputa: Bahia de Feira, Barcelona, Itabuna, Jacobina, Jacuipense, Jequié e Juazeirense. As finais estão previstas para os dias 31 de março e 7 de abril.