Ancelotti comenta convocação de Endrick: "Não me surpreende" | A TARDE

Atual técnico do Real Madrid e possível futuro treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti comentou a convocação do atacante Endrick, do Palmeiras, que aos 17 anos foi chamado para a seleção principal pela primeira vez na segunda-feira, 6, pelo treinador Fernando Diniz para os jogos contra Colômbia e Argentina, em novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Ancelotti foi questionado sobre a convocação em entrevista coletiva do Real Madrid, nesta terça-feira, 7. Endrick é assunto por já estar vendido ao Palmeiras para o time espanhol. "Não me surpreende que tenha sido convocado para o Brasil. Está jogando muito bem. Me parece a recompensa para um jogador jovem que está indo muito bem", declarou o treinador.

Endrick foi convocado por Fernando Diniz após ganhar sequência como titular do Palmeiras pela primeira vez no ano. Teve grande destaque na última semana, quando marcou dois gols na virada do Verdão por 4 a 3 contra o líder Botafogo. Na coletiva após anunciar a convocação, Diniz justificou a escolha.

"É um jogador que tem potencial para ser um dos grandes talentos. Não sabemos se vai se confirmar. Não é uma pressão. É um prêmio e uma visão de futuro do que esse garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 produzir o que ele produz me chama atenção. Vive o seu melhor momento, jogando contra grandes times do Brasil, e consegue se sobressair', explicou.

Com 17 anos e três meses, Endrick é o jogador mais jovem convocado para a Seleção desde Ronaldo, em 1994. Neste ano, o jovem atacante marcou 11 gols em 47 jogos (25 como titular, 22 como reserva).