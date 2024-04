Atacante do Vitória detona arbitragem do Ba-Vi: "mal intencionado" | A TARDE

Durante o tão esperado Ba-Vi que aconteceu nesta quarta-feira, 20, em que o Tricolor saiu com a vitória por 2 a 1 sobre o Leão, o atacante Alerrandro, autor do gol Rubro-negro desabafou durante o intervalo da partida ao final do primeiro tempo.

"Acho que não tem o que avaliar, acho que o juiz está muito mal intencionado. É uma vergonha o que nós estamos vendo aqui hoje. Em pleno 2024, um jogo grande e um juiz mal intencionado puxando só pra um lado, é uma vergonha. Eu acho que a CBF tem que rever esse quadro de arbitragem.", desabafou Alerrandro.

No segundo tempo, o árbitro ainda aplicou um cartão vermelho para Matheus Gonçalves após uma agressão contra Caio Alexandre, do Bahia, e deixou de aplicar um segundo cartão amarelo para o zagueiro Kanu, da equipe do Bahia que matou um contra-ataque que seria puxado por Rodrigo Andrade, do Vitória.

As principais queixas são sobre os lances dos gols do Bahia, em um dos quais a arbitragem marcou um escanteio questionável a favor do Tricolor e os diversos cartões amarelos aplicados ao time do Vitória.