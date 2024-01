Atleta do Quênia que disputou três Olimpíadas é encontrado morto | A TARDE

O atleta Benjamin Kiplagat, do Quênia, corredor de longa distância que disputou três Jogos Olímpicos, foi encontrado morto em um carro no Quênia. Segundo a polícia, havia sinais de esfaqueamento no corpo. Kiplagat, de 34 anos, era queniano, mas disputou as Olimpíadas representando a Uganda.

Ele foi encontrado pela polícia perto da cidade queniana de Eldoret, conhecida como um importante local de treinamento para atletas. De acordo com as autoridades, Kiplagat tinha marcas de facadas no peito e no pescoço. Ainda não há mais detalhes sobre o caso. A polícia queniana diz ter aberto uma investigação

Benjamin Kiplagat representou a Uganda internacionalmente na corrida de 3.000m com obstáculos em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Ele conquistou a medalha de prata nos 3.000m com obstáculos no Campeonato Mundial Júnior de 2008 e o bronze no Campeonato Africano em 2012. Kiplagat disputou nas Olimpíadas de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016.