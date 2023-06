Babi Domingos é campeã pan-americana no individual geral

No continente, a ginástica rítmica do Brasil se destaca. No último sábado, 10, Babi Domingos brilhou com duas grande apresentações, conquistando a medalha de ouro no individual geral do Campeonato Pan-Americano. E a alegria não parou por aí, pois Geovanna Santos também subiu ao pódio, conquistando o segundo lugar e a medalha de prata.

Após as apresentações com o arco e com a bola, Babi encerrou o primeiro dia da competição no topo do individual. A ginasta brasileira iniciou sua performance neste sábado com as maças, executando sua série de forma impecável e alcançando a pontuação de 31.100.

Em seguida, a brasileira brilhou mais uma vez ao se apresentar na fita, utilizando sua série ao som de "Bad Romance", de Lady Gaga, que tem chamado a atenção no circuito internacional. Ela conquistou uma excelente pontuação de 32.250, totalizando impressionantes 123.950 pontos no individual geral.

Dobradinha Brasileira

No primeiro dia de qualificação do Campeonato Pan-Americano de ginástica rítmica, Geovanna dos Santos encerrou sua performance em segundo lugar.

Neste sábado, ela obteve uma pontuação impressionante de 31.600 nas maças. No entanto, durante sua série na fita, Geovanna cometeu dois erros, resultando em uma pontuação de apenas 28.900. Mesmo assim, seu somatório totalizou 123.950 pontos, permitindo-lhe terminar em segundo lugar no individual geral.

Juntamente com as atletas brasileiras, Evita Griskenas, dos Estados Unidos, subiu ao pódio. No primeiro dia da competição, ela conquistou o terceiro lugar, apesar de ter cometido alguns erros em sua série de bolas. No entanto, com uma pontuação de 31.100 na fita e 30.500 nas maças, ela acumulou um total de 123.100 pontos, garantindo assim a medalha de bronze no individual geral.