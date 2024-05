Bahia encerra preparação para buscar oitavas da Copa do Brasil; saiba | A TARDE

O Bahia entra em campo nesta quinta-feira, 23, pela 3ª fase da Copa do Brasil de 2024, contra o Criciúma, pelo jogo de volta, às 19, no Heriberto Hülse. No primeiro confronto, o Esquadrão venceu por 1x0, com gols de Thaciano. Assim, joga com o benefício do empate.

Desta maneira, com foco total para o duelo, o treinador Rogério Ceni comandou o último treino antes do apito inicial. As atividades tiveram como o setor tático, além das bolas paradas e as cobranças de pênaltis.

Além disso, uma parte dos jogadores seguiram para trabalho técnico em campo reduzido. Dado como encerrado os últimos ajustes, o elenco viaja para Santa Catarina na tarde desta quarta-feira, 22.

Com a paralisação temporária do Brasileirão, o Esquadrão conseguiu mais dias de treinos com foco na Copa do Brasil. O tema foi abordado na coletiva de imprensa dada pelo lateral Luciano Juba, que destacou a expectativa de fazer um grande jogo.

"Foram dias que a gente está trabalhando firme e forte e tenho certeza que a gente vai lá fazer um grande jogo e sair classificado", projetou o jogador.

