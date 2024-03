Bahia se reapresenta visando confronto de ida da semifinal do Baianão | A TARDE

De volta às preparações para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano de 2024, o elenco do Bahia se reapresentou nesta quinta-feira, 14. Ao comando do treinador Rogério Ceni, os atletas realizaram um treino tático com o grupo dividido em duas equipes.

Iniciando as atividade, os atletas fizeram um trabalho físico e na sequência se dirigiram ao gramado, onde fizeram o trabalho tático e um coringa com três traves. Após isso, os atletas que atuaram contra o Caxias na última terça-feira, 12, deixaram o campo.

Assim, com o restante dos jogadores, o treinador paulista realizou um coletivo tático, onde foi apontado ajustes e jogadas específicas de ataques e defesa.

Na sexta-feira, o Bahia treina novamente para o jogo de sábado, contra o Jequié. No primeiro confronto, o Esquadrão venceu por 1x0 e conta com uma vantagem visando conquistar o bicampeonato do Baianão.