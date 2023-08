Baianão feminino: Confira os jogos da penúltima rodada da 1ª fase

A penúltima rodada do Campeonato Baiano feminino promete emoções nos jogos em disputa neste final de semana. Cinco times disputam as três vagas restantes para às semifinais do estadual. Apenas o Bahia conquistou a classificação de maneira antecipada.

Serão dois jogos neste sábado, 26. O Atlético de Alagoinhas recebe a visita do Astro, no CT Manoel Pontes Tanajura, no complexo do Barradão. O time Carcará vem de derrota e soma seis pontos. O time feirense também tem a mesma pontuação e precisa vencer.

Já Leônico e Bahia se enfrentam no estádio 25 de Junho, em Cachoeira. O time grená ocupa a penúltima posição com apenas três pontos. Classificadas antecipadamente, às Mulheres de Aço venceram os cinco jogos que disputaram e seguem com 100% de aproveitamento, com o melhor ataque e a melhor defesa.

A rodada será completada neste domingo, 27. CT Wet'n Wild, na capital, Jacuipense e Lusaca fazem um confronto direto valendo o G-4. As Leoas do Sisal vem de três vitórias consecutivas e está na 4ª colocação, com nove pontos. O Tricolor afrobaiano tomou 9 a 0 do Bahia na última rodada e tem sete pontos, na 5ª colocação.

No Deusdete Gomes da Paixão, em Itanagra, o lanterna Redenção recebe a visita do Vitória. Ainda sem vencer, o Esquadrão Alvinegro amarga a lanterna, com cinco derrotas seguidas. O Vitória é o segundo colocado, com 10 pontos.

Na primeira fase do Campeonato Baiano Feminino, as equipes se enfrentam entre si no sistema de pontos corridos, com jogos apenas de ida. As quatro melhores avançam para a fase semifinal, com partidas de ida e volta. Após as duas rodadas, as equipes qualificadas disputam o título em dois jogos. O Bahia é o atual tricampeão estadual.



Confira os jogos da 6ª rodada do Campeonato Baiano feminino:





26/08 (sábado) - 10h | Atlético de Alagoinhas x Astro - CT Manoel pontes Tanajura, em Salvador

26/08 (sábado) - 15h | Leônico x Bahia - Estádio 25 de Junho, em Cachoeira

27/08 (domingo) - 15h | Jacuipense x Lusaca - CT Wet'n Wild, em Salvador

27/08 (domingo) - 15h | Redenção x Vitória | Estádio Deusdete Gomes da Paixão, em Itanagra